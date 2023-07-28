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"Крупная какая-то": Мадине Садвакасовой посоветовали похудеть после новой фотосессии

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией с новой фотосессии и нарвалась на критику от подписчиков - знаменитости посоветовали похудеть.

На новом снимке, опубликованном на личной странице певицы, Мадина позирует в серебристом костюме-тройке, дополненном лишь несколькими украшениями на шее.

Однако не всем подписчикам звезды ее образ пришелся по душе. Некоторые сочли, что певице не мешало бы похудеть.

"Неудачный костюм, полнит очень", "Что-то ты крупная какая-то", "Оказывается, довольно полненькая она", "Мадина очень поправилась, надо заниматься фитнесом, наверное", - гласят комментарии под постом.

Впрочем, многие поклонники знаменитости встали на ее сторону, призвав всех недовольных следить за собой.

"Вы очень красивая, и голос у вас прекрасный", "Шикарно выглядишь", "Потрясающе", - пишут преданные фанаты под публикацией Садвакасовой.

Отметим, что лишь пару недель назад моралисты распекли 43-летнюю певицу за разрез на платье, заявив, что замужней женщине не престало носить столь открытые наряды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2030411-krupnaya-kakaya-to-madine-sadvakasovoy-posovetovali-pohudet-posle-novoy-fotosessii/

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