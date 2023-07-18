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"Не пристало такое носить замужней": моралисты распекли Мадину Садвакасову за разрез на платье

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

43-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова запечатлелась в платье с высоким разрезом, однако фото понравилось не всем ее подписчикам в соцсети, передает NUR.KZ.

"В Алматы плюс 36. Серьезно? А в Астане? Кызылорде? Актау? Сколько в твоем городе?" - написала Мадина, добавив хештег "жара". Певица попозировала на фоне гостиницы "Казахстан".

Волнующий образ знаменитости пришелся по вкусу не всем ее фанатам. Хотя одни пользователи Казнета оценили наряд певицы очень высоко, другие принялись стыдить.

"Погода как и ваш наряд - местами жарко, местами прохладненько", "Постыдилась бы мужа", "Мадина, я всегда буду в вас влюблен", "Класс, в таком возрасте, как девочка еще", "Самая красивая певица", "Фигура классная", "Не пристало носить такое замужней женщине", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2029055-ne-pristalo-takoe-nosit-zamuzhney-moralisty-raspekli-madinu-sadvakasovu-za-razrez-na-plate/

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