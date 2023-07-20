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"Вот так должна выглядеть женщина!": Екатерина Андреева в купальнике свела с ума фанатов

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Екатерина Андреева
Екатерина Андреева. Фото: instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева отправилась в новое путешествие по миру и показала жаркое фото в купальнике. Фанаты в Instagram, сраженные ее красотой, оценили снимок, передает NUR.KZ.

Секрет молодости телеведущей, по мнению фанатов, заключается в ее активном образе жизни. К примеру, в этот раз теледива отправилась в удивительное путешествие.

"Жарко на холоде… Белые медведи медведями, а джакузи посреди Северного Ледовитого еще никто не отменял. На ледокольчике экспедиционном, да чтоб без пузырьков?" - написала она.

Теледива отметила, что Арктика не стала исключением в ее правилах.

"Проплывая мимо снегов и айсбергов, наблюдать за ними из горячей ванны, да с чашечкой чая. Лепота, да и только. Я была бы не я, если бы не сиганула в Ледовитый, рассекая волны", - добавила Екатерина.

"Помню вас с детства. Сейчас мне 30 и вы не меняетесь", "Прекрасная Екатерина, вот так должна выглядеть женщина!", "Жемчужина в ледниках", "Возьмите меня с собой. Буду защищать вас от белых медведей", "Леди Совершенство", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2029404-vot-tak-dolzhna-vyglyadet-zhenschina-ekaterina-andreeva-v-kupalnike-svela-s-uma-fanatov/

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