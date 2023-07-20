"Сама нежность": отдыхающая в Дубае Анна Заворотнюк похвасталась бронзовым загаром
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Отдыхающая в Дубае 27-летняя актриса и блогер Анна Заворотнюк показала пляжные фотографии на своей странице в Instagram. Подписчики оценили ее фигуру, передает NUR.KZ.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала подтянутую фигуру и бронзовый загар, отдыхая в одном из роскошных отелей Дубая.
Анна запечатлелась лежа на шезлонге в белом лифе бикини и коротких полосатых шортах, а также легкой розовой рубашке. Из аксессуаров для пляжного образа она выбрала белую шляпу и черные солнезащитные очки.
Модель и исполнительница роли в сериале "Закрытая школа" собрала комплименты верных фолловеров. Отметим, что ни одна публикация Анны не остается без их внимания.
Фанаты отметили и ее фигуру, и ровный загар.
"Как красиво", "Сама нежность", "Загар к лицу", "Красивенько как", - написали подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2029365-sama-nezhnost-otdyhayuschaya-v-dubae-anna-zavorotnyuk-pohvastalas-bronzovym-zagarom/