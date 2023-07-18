Фото Акботы Сейтмагамбет в облегающем мини-платье вызвало неоднозначную реакцию в Сети

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса и певица Акбота Сейтмагамбет озадачила пользователей Instagram новым фото. Экс-солистка "КешYOU" собрала в соцсети не только комплименты, но и нарвалась на критику "уятменов", передает NUR.KZ.

"Что, если все так, как мы думали?" - подписала Акбота фото, на котором попозировала в коротком облегающем платье с воланами.

Фотосессию оценили не все ее подписчики. Некоторые напомнили ей, что она не так давно побывала в Мекке и Медине. Тогда облачившаяся в хиджаб актриса получила одобрение пользователей соцсети.

"Что с ней?", "А что стало с твоим хаджем?", "Ой, нет, не будьте, как все, вы же породистая девушка", "Пушка", "Дай мне, Боже, такую же девушку, как Акбота", "Акбота, этот стиль мне не по вкусу, не надо разочаровывать людей, которым ты нравишься", "Красотка", "Да это огонь просто", - поделились мнением фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2029126-foto-akboty-seytmagambet-v-oblegayuschem-mini-plate-vyzvalo-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-v-seti/