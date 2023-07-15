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47-летняя Риз Уизерспун снялась для популярного журнала в "дырявом" платье

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Риз Уизерспун
Риз Уизерспун. Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Актриса и бизнесвумен Риз Уизерспун стала героиней нового номера журнала Harper's Bazaar. 47-летняя знаменитость снялась для обложки в "дырявом" платье, передает NUR.KZ.

В официальном профиле издания в Instagram были опубликованы снимки с Уизерспун. Корреспонденты побеседовали со знаменитой актрисой, которая к 47 годам также смогла построить успешный бизнес и стать медиа-магнатом.

Уизерспун снялась для обложки этого номера в "дырявом" черном платье и серой накидке с пышными рукавами. Образ дополнил кожаный ремешок на талии, чокер и сет массивных колец. Перед камерой она позировала без макияжа и укладки.

В своем интервью актриса рассказала, об успехе в киноиндустрии, своих планах и жизни после недавнего развода с мужчиной, с которым она прожила 12 лет.

Авторы отметили, Уизерспун давно вышла за рамки актерской деятельности, сейчас она является соучредителем продюсерского центра, руководит влиятельным книжным клубом и владеет собственным брендом.

"Я думаю, вы все начинаете понимать, что есть ограниченное количество времени, которое вам нужно достичь в этом мире, и что беспокойство о мнении других людей - пустая трата вашего драгоценного времени. Это освобождение в 40 лет - чувствовать себя свободным от чужих мнений", - заявила актриса.

Пользователи оценили фото актрисы.

"Она удивительная", "Мой духовный наставник", "Риз лучшая", "Красивая женщина, которая не выставляет обнаженные фото", - писали подписчики.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал фото для обложки.

"А разве чокеры вернулись в моду?", "Она великолепная, но такое фото явно не для обложки журнала", "Лучше бы взяли другую фотографию", "Ужасный выбор для обложки", - возмутились некоторые.

По данным IMDb, Риз Уизерспун родилась в Новом Орлеане в семье медиков - ее отец был военным врачом, а мать - медсестрой. Первые годы жизни девочка провела в Германии, куда отправили служить ее отца.

С 7 лет она начала работать моделью - снималась в рекламе. В 11 Риз победила на ярмарке талантов в десяти штатах.

В 14 лет она получила первую серьезную роль в кино - снялась в картине "Человек на Луне". После ее продолжили приглашать сниматься в фильмах.

В 1994 году Риз окончила школу и хотела приостановить свою актерскую карьеру, чтобы сконцентрироваться на учебе, она мечтала изучать английскую литературу в университете. Однако ее планам не суждено было сбыться, так как девушку вновь позвали сниматься в кино.

В нулевых она стала одной из самых востребованных актрис в Голливуде, а в 2006 получила Оскар за роль Джун Картер Кэш в биографическом фильме о Джонни Кэше "Переступить черту".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2028518-47-letnyaya-riz-uizerspun-snyalas-dlya-populyarnogo-zhurnala-v-dyryavom-plate/

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