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Звезда "Чудо-женщины" вышла на люди в пикантном платье, обнажающем грудь

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Галь Гадот
Галь Гадот. Фото: instagram.com/gal_gadot

Израильская актриса и модель Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в киновселенной DC Comics, появилась в красивом наряде на премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе.

Голливудская актриса и модель израильского происхождения Галь Гадот появилась на премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе в простом, но эффектном образе.

На исполнительнице роли Чудо-женщины было мини-платье шоколадного цвета с тонкими белыми полосками, которое совсем немного оголяло грудь по бокам, а также подчеркивало длинные загорелые ноги модели. Волосы актриса собрала в высокий пучок.

Снимки с премьеры нового фильма с участием Марго Робби и Райана Гослинга она выложила в Instagram.

В комментариях пользователи соцсети осыпали Гадот комплиментами.

"Галь Гадот – барби-брюнетка", "Барби в реальной жизни", "Самая красивая Галь", "Прекрасная барби", – написали они.

По информации на IMDb, Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Израиле. В 2004 году завоевала титул "Мисс Израиль", а затем отправилась представлять свою страну на "Мисс Вселенная".

В кино дебютировала в 2009 году в четвертом "Форсаже", до этого была моделью. Прорыв в актерской карьере Гадот произошел после того, как она получила роль Чудо-женщины в киновселенной DC.

С 2008 года замужем за бизнесменом Яроном Версано, у супругов три дочери – Даниелла, Майя, Альма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2028497-zvezda-chudo-zhenschiny-vyshla-na-lyudi-v-pikantnom-plate-obnazhayuschem-grud/

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