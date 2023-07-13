"Филипп, зачем?": образ 56-летнего Киркорова возмутил некоторых пользователей соцсети

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

56-летний российский певец Филипп Киркоров снова удивил публику, появившись на шоу модного дома Dolce & Gabbana в одежде с изображением Девы Марии. Некоторые подписчики в соцсети осудили его образ, передает NUR.KZ.

Образ Филиппа Киркорова в брендовой футболке от Dolce & Gabbana восхитил одних пользователей Сети и возмутил других.

"Тимати через 20 лет", "Безбожник, и не боится же кары небесной за такие наряды", "Может, это тренд сезона, но Дольче, видимо, сделал лимитированную коллекцию для Филиппа и его ромал", "Ужасный образ", "Филипп, зачем?" - написали подписчики.

Однако фолловеры отметили, что Филипп, как всегда, очень ярок и индивидуален.

"Этот человек по имени Филипп Киркоров останется в истории как самый экстравагантный, самый стильный, самый необычный, самый талантливый певец", "Такой Филипп нравится! Без перьев прекрасен! Как воин из Спарты. Красавец мужчина! Высокий, стройный, роскошный, уверенный", "Филипп, всегда с восхищением смотрю на ваши образы. Самое офигенное - это корона на кепке. Современный король!" - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2028464-filipp-zachem-obraz-56-letnego-kirkorova-vozmutil-nekotoryh-polzovateley-sotsseti/