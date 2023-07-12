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"Фигура - загляденье": Лиза Арзамасова впервые после родов показала фото в купальнике

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Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

28-летняя российская актриса Лиза Арзамасова, улетевшая на отдых на море, впервые после родов показала фигуру в купальнике. Фанаты были очарованы ею, передает NUR.KZ.

Молодая мама похвасталась фигурой в купальнике, разместив в ленте фото, снятое супругом - фигуристом Ильей Авербухом.

"Пора уже внести немного летнего легкомыслия в мою серьезную ленту. Фотограф - муж", - написала Лиза.

Фанаты восхитились актрисой и оставили ей свои лестные отзывы. Они подчеркнули, что модель на фото просто очаровательна, а подписчицы отметили и ее красивый купальник.

"О, Лизавета! Я еще с "Папинык дочек" запал на тебя!", "Вау, купальник классный", "Лизочка шикарная", "Такая милая барышня", "Фигура - загляденье. Вы ходите в тренажерный зал?", "Красавица, с такой любовью может только любящий муж фотографировать", "Прекрасный загар", - гласят комментарии.

Отметим, что в августе 2021 года Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2028301-figura-zaglyadene-liza-arzamasova-vpervye-posle-rodov-pokazala-foto-v-kupalnike/

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