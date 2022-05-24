"Абсолютно великолепно": Вика Боня сделала комплимент Ерке Есмахан, оценив ее новый образ

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, которая слывет большой модницей, продемонстрировала новый образ. Его высоко оценили не только ее преданные фанаты, но и яркая представительница российского шоу-бизнеса Виктория Боня, передает NUR.KZ.

Артистка решила пообщаться со своей читательской аудиторией.

"Напишите мне все, что хотите сказать. Почитаю", - отметила Ерке в Instagram.

Подписчики отреагировали на новый образ певицы, они не поскупились на комплименты и оставили множество комментариев под ее постом.

"Будь счастлива, пусть твой сынок станет настоящим сыном народа", "Идеальная, самая нежная, самая лучшая", "Очень хороший образ и цвет вам очень идет. Успехов вам в творчестве, Ерке", "Еркешка всегда в тренде", "Ваш голос ласкает слух", "Всю женственность, изящность вижу в вас. Заряжаете невероятными яркими эмоциями. Фигура, походка, ум, красота, безупречный характер - все в одном флаконе!" - оставили они свои отзывы.

Новый образ Ерке прокомментировала также известная российская телеведущая и светская львица Виктория Боня.

"Просто вау. Абсолютно великолепно", - написала она на английском языке.

Ерке в ответ отправила Боне смайлик в виде сердечка.

Напомним, Ерке Есмахан вспомнила, как поссорилась с Торегали Тореали во время съемок клипа на песню "Алло".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970813-absolyutno-velikolepno-vika-bonya-sdelala-kompliment-erke-esmahan-otseniv-ee-novyy-obraz/