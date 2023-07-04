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"Как статуэтка": 40-летняя Алсу в элегантном платье вдохновила поклонников на комплименты

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Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

40-летняя Алсу показала безупречную фигуру в элегантном черном платье. Фотографии с праздничного вечера, на котором артистка появилась в этом образе, она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

"На очень красивой свадьбе друзей", - подписала Алсу свои фото.

Эффектный образ певицы оценили ее поклонники, но некоторые нашли сходство с Анастасией Решетовой. На их взгляд, представительницы шоу-бизнеса чем-то похожи.

"Какая! Столько лет люблю и каждый раз поражаюсь твоей красоте", "Прилично все! Сексуально, не оголяясь. Королева, приятно для глаз, звезды, берите пример", "Боже мой, я думала это Решетова", "Красиво, элегантно и стильно! Как статуэтка", "Алсу никогда не меняется", "Эталон красоты и женственности! Браво!", "Твои манеры королевы, а тело Венеры", "Когда скромность, внешняя и внутренняя красота гармоничны - это уже шедевр", - заявили фолловеры.

Ранее Алсу прогулялась по Нью-Йорку в мини-платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027531-kak-statuetka-40-letnyaya-alsu-v-elegantnom-plate-vdohnovila-poklonnikov-na-komplimenty/

Автор: Салтанат Шорай
"Как статуэтка": 40-летняя Алсу в элегантном платье вдохновила поклонников на комплименты

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