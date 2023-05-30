"Ну что за девочка!": 39-летняя Алсу прогулялась по Нью-Йорку в мини-платье (фото)

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

39-летняя российская певица Алсу показала стройные ножки в мини-платье, в котором решила прогуляться по Нью-Йорку. Артистка собрала лестные отзывы в соцсети, передает NUR.KZ.

Алсу отметила локацию - это Метрополитен-музей, один из самых крупнейших в мире и часто посещаемых туристами в Нью-Йорке.

Легкое летнее мини-платьице в горошек подчеркнуло стройные ноги артистки. Фанаты тут же отреагировали на ее фотографии. Они отметили, что не могут поверить в то, что у Алсу есть взрослые дочери и сын.

"Девочка девочкой, ровесница дочек, классно выглядите", "Если честно, я на фотографиях только любимую Алсу видела. Алсу, ты просто фантастически красива", "Как девчонка! Такая юная и прекрасная", "С каждым годом все краше", "Ну что за девочка!" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022604-nu-chto-za-devochka-39-letnyaya-alsu-progulyalas-po-nyu-yorku-v-mini-plate-foto/