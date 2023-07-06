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"Выглядит чертовски хорошо!": модный образ Карди Би напомнил фанатам ворону

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Карди Би
Карди Би. Фото: instagram.com/iamcardib

Американская рэперша Карди Би появилась на модном мероприятии в необычном образе, который вызвал немало обсуждений в Сети. Некоторые из поклонников сравнили ее в этом наряде с вороной.

Рэперша появилась на публике в облегающем черном бархатном платье от бренда Schiaparelli, которое подчеркивало ее пышную грудь. Снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Образ исполнительница дополнила массивными золотыми сережками и многочисленными браслетами на обеих руках, а также черной банданой. На ногах знаменитости сверкали туфли ярко-золотого цвета.

Изюминкой наряда стала массивная черная накидка, напоминающая перья птицы.

Поклонникам образ Карди Би понравился.

"Прекрасна", "Даже если она вам не нравится, вы не можете отрицать, что она всегда выглядит чертовски хорошо! Живая икона моды", "Карди Би – одна из единственных женщин-рэперов, которые могут надеть что угодно и при этом выглядело хорошо", "Икона моды", "Ты как кукла, я так люблю тебя", – написали фанаты.

Нашлись и те, кому захотелось пошутить над нарядом рэперши. Одна из фанаток оставила под постом изображение вороны.

Настоящее имя Карди Би – Белкалис Альманзар, говорится на ее официальном сайте.

Родилась 11 октября 1992 года в Бронксе, Нью-Йорк, в семье отца-доминиканца и матери-тринидадки. До музыкальной карьеры была интернет-знаменитостью в Instagram, где выкладывала короткие юмористические ролики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027453-vyglyadit-chertovski-horosho-modnyy-obraz-kardi-bi-napomnil-fanatam-voronu/

Автор: Айбекова Сауле
"Выглядит чертовски хорошо!": модный образ Карди Би напомнил фанатам ворону

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