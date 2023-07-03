"Парни потеряли голову": Дана Кентай впечатлила фото с пляжа

Дана Кентай. Фото: instagram.com/danakentai

Отечественная певица Дана Кентай, пошутившая по поводу калыма за себя, показала в Instagram жаркие фото с пляжа и собрала комплименты подписчиков, передает NUR.KZ.

Ранее Дана Кентай отметила, что выкуп за нее должен быть не меньше 20 миллионов тенге. Шутливое заявление девушки вызвало бурное обсуждение в Сети.

Теперь же Дана показала волнующие фотографии с пляжа. На фото Дана запечатлелась в коротком коричневом топе и сияющих штанах лавандового цвета.

"Русалка Дакенти", - подписала она снимки.

Пользователи Сети разделились на два лагеря, одни посоветовали девушке поскорее выйти замуж, другие - не торопиться под венец и пока наслаждаться жизнью.

"Выходи замуж, красавица, пока твоя красота не померкла", "Ой, Дана, у тебя еще полно времени, наслаждайся", "Русалку выбросило на берег?", "Ой, наверное, парни потеряли голову", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2027293-parni-poteryali-golovu-dana-kentay-vpechatlila-foto-s-plyazha/