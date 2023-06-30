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"Настоящая королева": "Мисс Вселенная-2018" в платье с высоким разрезом ошеломила соцсети

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Катриона Грей
Катриона Грей. Фото: instagram.com/catriona_gray

Обладательница титула "Мисс Вселенная-2018" Катриона Грей показала стройные ноги, примерив эффектный аутфит с высоким разрезом. Филиппино-австралийская модель разместила новые фото в Instagram, передает NUR.KZ.

Катриона родилась в Австралии, ее отец - шотландец, а мать - филиппинка. В 2016 году девушка стала третьей вице-мисс мира, а двумя годами позже завоевала корону на конкурсе "Мисс Вселенная".

29-летняя Катриона имеет 13,5 млн подписчиков в Instagram. Модель редко можно увидеть в бикини, но от этого число ее почитателей не убавляется, ее фото в красивых нарядах набирают множество "лайков".

На одном из последних снимков девушка появилась в эффектном летнем ансамбле. Модель продемонстрировала стройные ноги и отличную фигуру.

"Великолепная", "Самая красивая из всех победительниц "Мисс Вселенной", "Это горячо", "Прекрасна, как всегда", "Настоящая королева", - отреагировали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026889-nastoyaschaya-koroleva-miss-vselennaya-2018-v-plate-s-vysokim-razrezom-oshelomila-sotsseti/

Автор: Салтанат Шорай
"Настоящая королева": "Мисс Вселенная-2018" в платье с высоким разрезом ошеломила соцсети

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