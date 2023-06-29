"Без шпагата": Волочкова смогла удивить Сеть новым образом

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова, которой часто приходится сталкиваться с хейтом в Сети, поразила своих подписчиков в Instagram нежной фотосессией. Снимок получил их хорошую оценку, передает NUR.KZ.

На фото Анастасия в воздушном пышном платье синего цвета. Волосы балерины аккуратно собраны в пучок, неброский макиж и задумчивый взгляд артистки делают фото еще более выразительным.

Фотосессия впечатлила даже хейтеров, которые то и дело критикуют эпатажную балерину.

"Все лучше и лучше образы. Так держать!", "Такого плана фото подчеркивают статус! Больше таких фото", "Боже мой! Какая вы красивая, Настя! Сколько глубины духовной в образе", "У вас появился хороший стилист?", "Чудесный образ в кои-то веки", "Вот, Анастасия, совершенно другой вид! Соответствие и возрасту, и статусу балерины", "Вот ведь какие отличные фото и главное - без шпагата", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026815-bez-shpagata-volochkova-smogla-udivit-set-novym-obrazom/