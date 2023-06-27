"Ангел на Земле": звезда "Великолепного века" показала стройную фигуру в купальнике

Джансу Дере. Фото: instagram.com/cansudere

42-летняя турецкая кинозвезда Джансу Дере, сыгравшая в сериалах "Великолепный век", "Неверный", показала фигуру в купальнике. Фанаты в соцсети оценили ее пляжные фото, передает NUR.KZ.

Звезда "Великолепного века" Джансу Дере очаровала фанатов не только стройной фигурой в купальнике, но и теплым фото - на снимке актриса запечатлелась с милым котенком.

Подписчики отметили, что Джансу имеет не только замечательный актерский талант, но и доброе сердце.

"Я люблю чистоту и любовь, которую ты испытываешь к животным. Котенок чувствует вашу энергию и то, что вы ангел на Земле", "Это фото стало моим любимым", "Я люблю эту женщину, я ее фанат, мы влюблены в турецкие сериалы", "Самая лучшая актриса", "Коту повезло больше, чем нам", "У тебя очень красивое тело", "Ты очень красивая", - отметили фолловеры из разных стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026539-angel-na-zemle-zvezda-velikolepnogo-veka-pokazala-stroynuyu-figuru-v-kupalnike/