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Изменивший внешность до неузнаваемости Мейрамбек Беспаев устроил пранк (видео)

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Мейрамбек Беспаев
Мейрамбек Беспаев. Кадр из видео: tiktok.com/gani_matebayev

Отечественный исполнитель Мейрамбек Беспаев разыграл жителей Алматы, кардинально изменив внешность. На городском Арбате музыкант в таком обличье мастерски сыграл кюй на домбре, передает NUR.KZ.

На видео, которое появилось в TikTok на страничке Гани Матебаева известный артист с усами и бородой, длинными волосами, в бейсболке, футболке и широких джинсах оказывается в числе зрителей уличного музыканта.

Мейрамбек Беспаев просит у него домбру и мастерски исполняет кюй под восхищенные аплодисменты собравшихся зрителей. После артист снимает парик, накладные усы и бороды. Удивленные горожане узнают в нем известного певца.

"О, это же Мейрамбек ага!" - восклицают они.

Видео взято со страницы Гани Матебаева в TikTok

"Дорогие друзья, я рад всех вас видеть. Я приглашаю вас на мероприятие, посвященное празднованию Дня домбры, 2 июля на площадь Абая перед Дворцом Республики", - сказал артист.

Пользователи соцсети тоже оценили пранк.

"Мейрамбек ага - красавчик", "Если бы песню спел, то сразу бы узнали", "Классно", "Вот это пранк!" - гласят комментарии под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026525-izmenivshiy-vneshnost-do-neuznavaemosti-meyrambek-bespaev-ustroil-prank-video/

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