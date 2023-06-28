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"Понимаю, почему тебе завидуют": Хейли Бибер позлила хейтеров в почти оголяющем грудь платье

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Хейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых позирует в откровенном платье. В комментариях разразился спор между ее поклонниками и хейтерами.

Модель предстала в белом платье с длинными рукавами и высокой горловиной, при этом – с полностью обнаженной спиной. Также у девушки была немного видна грудь. Макияж глаз Бибер был исполнен в голубом цвете.

В комментариях разразился спор между поклонниками и хейтерами Хейли. И если первые хвалили ее за красоту и отличный вкус, то вторые писали не очень приятные слова в ее адрес, а также оставляли GIF-изображения бывшей девушки Джастина Бибера – Селены Гомез.

"Вы можете ненавидеть ее сколько угодно, но не отрицайте тот факт, что она сексуальна", "Хейтеры ненавидят суперпривлекательную модель", "Факт: она самая прекрасная и красивая", "Теперь я понимаю, почему тебе все завидуют", "Ты слишком прекрасна, чтобы быть настоящей", – пишут фанаты модели.

Тем временем было много и неприятных комментариев.

"Буквально выглядит как трансгендер", "Это Джастин с волосами", "Опять она удаляет комментарии", "Бесталанная", "Выглядит более мужественно, чем Джастин", "Джастин сделал ее знаменитой. Кто она без его фамилии?", "Она сделала очередную пластическую операцию", – написали хейтеры.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Болдуин Бибер родилась 22 ноября 1996 года в Аризоне, США. Является дочерью актера Стивена Болдуина – младшего из братьев Болдуин.

Ее мать – Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой с итальянскими и португальскими корнями, у отца – английские, ирландские, шотландские, французские и немецкие корни.

С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026379-ponimayu-pochemu-tebe-zaviduyut-heyli-biber-pozlila-heyterov-v-pochti-ogolyayuschem-grud-plate/

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