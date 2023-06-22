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"Такая милашка": отдыхающая в Италии Айару Бакытбек поделилась яркими фото

Опубликовано:

Айару Бакытбек
Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Блогер Айару Бакытбек поделилась в своем Instagram-аккаунте фото с отдыха в Италии. Пользователи Казнета осыпали девушку лестными отзывами, а некоторые попытались пристыдить, передает NUR.KZ.

Айару отметила локацию, где было снято фото. Это озеро Комо в Италии - одна из главных достопримечательностей этой страны, куда приезжают туристы со всего мира.

"Неожиданная поездка и место, куда я не собиралась ехать, но я совсем не против", - отметила она.

Девушка запечатлелась на фото в легкой льняной двойке - рубашке и шортах. Рубашку она накинула поверх бикини. Подписчики разделились на два лагеря - одни не поскупились на комплименты в ее адрес, а другие выразили недовольство.

"Молодая еще, все идет. Молодым все к лицу, сама она очень спокойная, хорошая девушка", "Кофту забыла надеть", "Красивая", "Жаным", "Такая милашка", "Стыдно будет, оденься", - отреагировали в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025955-takaya-milashka-otdyhayuschaya-v-italii-ayaru-bakytbek-podelilas-yarkimi-foto/

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