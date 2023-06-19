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86-летний Нургали Нусипжанов поддержал популярный тренд в TikTok (видео)

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Нургали Нусипжанов с медработниками
Нургали Нусипжанов с медработниками. Кадр из видео: instagram.com/nurgali_nusipzhanov_official

86-летний казахстанский певец, народный артист Казахстана Нургали Нусипжанов повторил популярный тренд в TikTok и умилил пользователей Instagram, передает NUR.KZ.

В популярном TikTok-тренде Нургали Нусипжанов снялся вместе с медицинскими работниками, которые накануне отметили свой профессиональный праздник.

Пользователи Казнета тут же отреагировали на видео, которое певец выложил на своей страничке.

"Превосходно, можно теперь закрывать тренд", "Ата лучше всех снимается в тренде", "Наш ага не отстает от тренда, живите до ста лет", "Классно получилось", "Интересно, что он ест, не стареет, а становится с каждым днем моложе", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Мейрамбек Беспаев и Абдижаппар Алкожа поддержали популярный TikTok-тренд по фильму "Черная пантера".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025433-86-letniy-nurgali-nusipzhanov-podderzhal-populyarnyy-trend-v-tiktok-video/

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