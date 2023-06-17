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"Вы стареете как прекрасное вино": Джей Ло в красном платье блеснула длинными ногами

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес выложила в Сеть фото в эффектном красном платье. Наряд оголил ноги звезды, на которые обратили внимание многие подписчики, передает NUR.KZ.

Кадры Дженнифер Лопес выложила на своей странице в Instagram.

На снимках она находится в зале какого-то ресторана с бокалом в руках. Для вечера звезда выбрала ассиметричное красное платье с открытым верхом, отороченное перьями по подолу. При этом разрез на юбке открывает длинные рельефные ноги.

В комментариях на Джей Ло посыпалось множество комплиментов в адрес фигуры и наряда.

"Я просто не могу на тебя налюбоваться, я могу смотреть на тебя вечно", "Красный на вас смотрится потрясающе", "Красивые стройные ножки, красный вам очень идет!", "Очень красивая "Дама в красном", "Красный твой цвет", "Вы стареете, как прекрасное вино", – писали пользователи соцсети.

Тем не менее были и те, кто посчитал что Лопес использовала фотошоп.

"Фотошоп на ногах нужно доработать", – написал один из пользователей.

Как пишет сайт Gazeta.ru, певица и актриса Дженифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в небогатом нью-йоркском районе Бронкс в семье выходцев из Пуэрто-Рико. Ее отец работал программистом, а мать была домохозяйкой.

Дженифер с детства занималась пением и танцами. Первую известность она получила в 1991 году как танцовщица труппы Fly Girl, а всемирно популярной стала после выхода в 2001 году альбома J.Lo, который остается самым успешным в ее карьере. Всего у певицы восемь студийных альбомов – последний (A.K.A.) был выпущен в 2014 году.

Помимо музыкальной, Лопес успешно развивает актерскую карьеру. Она снялась в фильмах "Свадебный переполох", "Госпожа горничная", "Девушка из Джерси", "Если свекровь – монстр", "Стриптизерши". В ее фильмографии больше трех десятков картин.

Кроме того, Лопес – одна из самых богатых женщин в мировом шоу-бизнесе, годовой доход которой исчисляется десятками миллионов долларов. Журнал Time внес ее в список 25 самых влиятельных испаноговорящих американцев, а Forbes назвал одной из самых авторитетных знаменитостей в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024664-vy-stareete-kak-prekrasnoe-vino-dzhey-lo-v-krasnom-plate-blesnula-dlinnymi-nogami/

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