"Настоящий принц": певец JONY прокатился верхом на коне и свел с ума фанаток

JONY. Фото: instagram.com/jony.me

Популярный певец азербайджанского происхождения JONY, настоящее имя которого Джахид Афраил оглы Гусейнли, поделился в Instagram коротким видео и свел с ума фанаток, передает NUR.KZ.

На видео исполнитель хитов "Комета" и "Ты беспощадна" запечатлен верхом на коне в белой рубашке пиджачного типа и черных брюках, умело управляя скакуном.

"Лошадь — это поэзия в движении", - лирично подписал ролик JONY.

Поклонники искупали певца в комплиментах и назвали его настоящим принцем.

"А вот и принц на коне", "А говорят, что принцы только в сказках, врали", "Он рыцарь, который не перестает нас удивлять", "Принц на черном коне", "Что ты творишь, Джон", "О мой Бог, вот он, настоящий принц", "Мужчина, вы чудо", - написали фолловеры.

Видео взято со страницы JONY в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024528-nastoyaschiy-prints-pevets-jony-prokatilsya-verhom-na-kone-i-svel-s-uma-fanatok/