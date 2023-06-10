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"Брею лицо": актриса Ева Мендес раскрыла неожиданный секрет своей идеальной кожи

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Ева Мендес
Ева Мендес. Фото: instagram.com/evamendes

Американская актриса Ева Мендес раскрыла секрет своей красоты. Знаменитость призналась поклонникам, что бреет лицо, опубликовав фото из кабинета косметолога, передает NUR.KZ.

49-летняя Ева Мендес на своей странице в Instagram рассказала о бьюти-процедурах, которые помогают ей сохранять ровный и сияющий тон лица.

Как оказалось, актриса избавляется от волос на лице. Она показала, как ходит в салон красоты, где косметологи проводят немало процедур для кожи. Также актрисе бреют лицо.

"Брею лицо! (…) Я предполагаю, что "дермапланирование" - предпочтительное слово, но это то, что есть, и это мне нравится!" – говорится в ее публикации.

А одному из комментаторов актриса ответила: "Я волосатик! Мой кубинский папочка – медведь, а я – его мини-версия. Удивительно, но когда мне холодно, то мои волосы отрастают быстрее. Например, я могу побрить ноги в душе. И если меня начнет знобить, то вся проделанная работа окажется насмарку".

По информации на IMDb, Ева Мендес родилась в Майами, Флорида, в семье кубинцев. Она изучала маркетинг в Калифорнийском государственном университете в Нортридже, но бросила его, чтобы стать актрисой.

Ее дебютом стал фильм "Дети кукурузы 5: Поля страха". Затем Мендес сыграла в таких картинах, как "Ночь в Роксбери", "Мой брат-свинья", "Городские легенды: финальная версия, "Тренировочный день", "Все о Бенджаминах", "Двойной форсаж", "Метод Хитча", "Призрачный гонщик", "Форсаж 5" и других.

Также Ева Мендес является супругой голливудского актера Райана Гослинга, пара воспитывает двух детей.

По данным сайта Университета Джона Хопкинса, дермапланирование используется для лечения глубоких шрамов от акне с помощью ручного инструмента, называемого дерматомом.

Дерматом выглядит как электробритва и имеет осциллирующее лезвие, которое двигается вперед-назад, чтобы равномерно "снять" поверхностные слои кожи, окружающие кратеры или другие дефекты лица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2024084-breyu-litso-aktrisa-eva-mendes-raskryla-neozhidannyy-sekret-svoey-idealnoy-kozhi/

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