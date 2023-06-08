"Хорошие импланты": фанаты заподозрили певицу Глюкозу в пластике груди

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Популярная певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, отметила свой 37-й день рождения и поделилась пикантными снимками в откровенном платье, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Глюкоза позирует на побережье в экстремально коротком коричневом платье с открытой спиной, которое едва прикрывало грудь.

Певица рассказала, что к своему возрасту она относится совершенно спокойно. По словам артистки, она выросла внутренне и стала лучше себя ощущать.

"К своим 37 я чувствую, что становлюсь лучше именно для самой себя. Кто-то называет это гармонией, кто-то личностным ростом. Я чувствую, что выросла ментально и вновь вернулась к тому, что главное в себе нужно беречь доброту. Именно она помогает сохранить то, что у тебя есть: семья, дети, любимая работа, планы на будущее и веру", - поведала Наталья.

Фанаты поздравили в комментариях Глюкозу с днем рождения и остались в восторге от внешности и фигуры артистки. Они также отметили, что певица хорошеет с каждым годом.

"Расти творчески и не болей. Оставайся такой же молодой и сексапильной", "Так выглядеть незаконно. С детства вас обожаю, а до сих пор выглядите так молодо", "Ох ты ж, мама дорогая! Женщина - огонь", "С каждым годом вы становитесь все сексуальнее и сексуальнее", - написали они.

Однако некоторых фолловеров интересовал совсем другой вопрос. Подписчики предположили, что Наталья сделала пластику груди.

"Молодец, что силикон вкачала... Гораздо лучше", "Хорошие импланты", "Вы грудь увеличили?", "И она с***ки сделала", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023922-horoshie-implanty-fanaty-zapodozrili-pevitsu-glyukozu-v-plastike-grudi/