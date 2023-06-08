"Незаконно быть такой красивой": Аню Покров в чувственном образе сравнили с Мэрилин Монро

Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Российский блогер-миллионник Аня Покров представила на суд своих фанатов в Instagram новую чувственную фотосессию. Фанаты забросали девушку комплиментами, передает NUR.KZ.

"Принесите мой бокал, я устала после съемок. Какое фото понравилось больше всего, напишешь?" - отметила Аня под своими снимками, которые разместила в ленте.

Для чувственного образа девушка выбрала короткое серебристое платье с открытой спиной и голливудские локоны. Публикация вмиг запестрела от смайликов виде огня.

"Все больше и больше удивляешь своими образами", "Какая гламурная дама", "О боги, где это платье купить?", "Мы ждали эти фото", "Шикарная", "Королева", "Какая нежная и красивая", "Ну что за Барби", "Незаконно быть такой красивой", "Мэрилин Монро", - отметили восторженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023864-nezakonno-byt-takoy-krasivoy-anyu-pokrov-v-chuvstvennom-obraze-sravnili-s-merilin-monro/