"Наша гордость, наша легенда": ставшая бабушкой Роза Рымбаева вызвала восторг фанатов

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева вызвала восторг поклонников новыми фотографиями. 65-летняя певица опубликовала снимки в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Этот день закончился так", - написала Роза Куанышевна, разместив в ленте фото, где запечатлелась в роскошном вечернем платье на фоне красивой природы.

Одним их первых отреагировал на ее фото старший сын Али. Он оставил под снимками смайлик в виде красного сердечка.

"Как фарфоровая статуэтка", "Пример для молодежи", "Красивая певица, любящая мать, уважаемая бабушка. Ей все идет", "Красавица нашей эстрады", "Лучшая", "Слов не подобрать", "Наша гордость, наша легенда", - написали ее поклонники.

Напомним, в феврале этого года Роза Рымбаева впервые стала бабушкой. У нее родился долгожданный внук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023696-nasha-gordost-nasha-legenda-stavshaya-babushkoy-roza-rymbaeva-vyzvala-vostorg-novymi-foto/