"Самая красивая женщина Турции": актриса Демет Оздемир в бикини пленила фанатов

Демет Оздемир. Фото: instagram.com/demetozdemir

Известная турецкая актриса Демет Оздемир похвасталась фигурой в купальнике, опубликовав новое фото в Instagram. Поклонники осыпали знаменитость комплиментами в комментариях, передает NUR.KZ.

Актриса, сыгравшая в сериалах "Запах клубники" и "Ранняя пташка", поделилась кадрами с отдыха. На снимке актриса позирует у бассейна в бикини на завязках с леопардовым принтом.

Фанаты звезды не смогли пройти мимо фотографии и оставили восторженные комментарии.

"Ты становишься все красивее с каждым днем", "Красота этой женщины очарует любого", "Ты - чистая магия", "Редкая красота", "Русалочка! Демет, ты уникальна", "Ты выглядишь так сексуально и всегда великолепна", "Самая красивая и сексуальная женщина Турции", - отреагировали они.

Мы также писали, что другая турецкая актриса опубликовала фото в пикантном платье и нарвалась на критику хейтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023688-samaya-krasivaya-zhenschina-turtsii-aktrisa-demet-ozdemir-v-bikini-plenila-fanatov/