"Считаешь себя красивой?": фото Неслихан Атагюль в мини-платье захейтили фолловеры

Неслихан Атагюль. Фото: instagram.com/neslihanatagul

Популярная турецкая актриса Неслихан Атагюль похвасталась стройными ногами в экстремально коротком платье и нарвалась на критику хейтеров. Фото она опубликовала на странице в Instagram, передает NUR.KZ.

30-летняя звезда сериалов "Черная любовь" и "Все, что мне осталось от тебя" предстала на фото в атласном мини-платье голубого цвета с открытой спиной, обнажающем стройные ноги.

Снимки вызвали неоднозначную реакцию фолловеров. Некоторые подписчики не оценили вызывающий образ актрисы и раскритиковали ее фотографии.

"Эти позы выглядят, как позы развода. Скоро придут новости о разлуке. Сколько лет вы женаты? Такой мы тебя никогда не видели", "Ты серьезно считаешь себя красивой?", "Ситуация, когда пытаешься доказать свою красоту отсутствием уверенности в себе", "Где та Неслихан из "Черной любви", которую мы любили? Ты сильно изменилась", - прокомментировали возмущенные фанаты.

Однако верные поклонники поддержали в комментариях Неслихан и попросили ее не обращать внимания на нападки хейтеров.

"Милая девочка, не читай комментарии людей, которые пишут гадости. Им не нравится платье, потому что они не могут на себя надеть", "Я в шоке с комментов. Прекрасная Неслихан в красивом платье. Если вы не можете позволить себе такое носить - не носите", "Какие здесь все душные! Не нравится смотреть на ее наряды, проходите мимо. Не слушай никого ! Это твоя жизнь", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023334-schitaesh-sebya-krasivoy-foto-neslihan-atagyul-v-mini-plate-zaheytili-follovery/