"Какое красивое тело": плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в купальнике

Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham

Американская Plus-Size-модель Эшли Грэм поделилась с фолловерами в Instagram снимками в купальнике и продемонстрировала свои пышные формы, передает NUR.KZ.

Знаменитость предстала на фото в черном слитном боди, подчеркивающем грудь, с широкими лямками и фактурными вставками и дополнила образ массивным ожерельем на шее.

Поклонники остались в восхищении от смелости модели и отметили, что она мотивирует других женщин любить свое тело.

"Эшли Грэм - богиня купальника!", "Так здорово видеть, как твое послеродовое тело стимулирует многих из нас быть уверенными в себе", "Ты выглядишь потрясающе, Эшли. Отличная фигура", "Что за бомба", "Вау, какое красивое тело", "Ваши образы напоминают нам о любви к себе, принятии и уверенности, говоря нам, что все мы прекрасны по-своему", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023508-kakoe-krasivoe-telo-plyus-sayz-model-eshli-grem-pokazala-figuru-v-kupalnike/