"У тебя шикарные ножки": звезда "Уральских пельменей" взволновала фанатов пляжным фото
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Звезда шоу "Уральские пельмени", актриса и фотомодель Илана Юрьева похвасталась стройными ногами в коротких шортах. Фолловеры в Instagram осыпали ее лестными отзывами, передает NUR.KZ.
На фото Илана позирует в оригинальных джинсовых шортах и лифе бикини без пуш-ап. Звезда "Уральских пельменей" дополнила пляжный образ соломенной шляпкой и солнцезащитными очками, а волосы собрала в тугой пучок.
34-летняя актриса поздравила подписчиков с началом лета.
Фолловеры не оставили без внимания новое фото Иланы и оставили свои "лайки".
"Классная", "Неотразимая девушка", "Илана, у тебя шикарные ножки", "Ты такая красивая", - гласят комментарии под фото.
Ранее актрису Илану Юрьеву раскритиковали за фото в купальнике, отметив, что фотограф выбрал неудачный ракурс для съемки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023174-u-tebya-shikarnye-nozhki-zvezda-uralskih-pelmeney-vzvolnovala-fanatov-plyazhnym-foto/