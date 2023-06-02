"У тебя шикарные ножки": звезда "Уральских пельменей" взволновала фанатов пляжным фото

Илана Юрьева. Фото: instagram.com/ilana7788

Звезда шоу "Уральские пельмени", актриса и фотомодель Илана Юрьева похвасталась стройными ногами в коротких шортах. Фолловеры в Instagram осыпали ее лестными отзывами, передает NUR.KZ.

На фото Илана позирует в оригинальных джинсовых шортах и лифе бикини без пуш-ап. Звезда "Уральских пельменей" дополнила пляжный образ соломенной шляпкой и солнцезащитными очками, а волосы собрала в тугой пучок.

34-летняя актриса поздравила подписчиков с началом лета.

Фолловеры не оставили без внимания новое фото Иланы и оставили свои "лайки".

"Классная", "Неотразимая девушка", "Илана, у тебя шикарные ножки", "Ты такая красивая", - гласят комментарии под фото.

Ранее актрису Илану Юрьеву раскритиковали за фото в купальнике, отметив, что фотограф выбрал неудачный ракурс для съемки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023174-u-tebya-shikarnye-nozhki-zvezda-uralskih-pelmeney-vzvolnovala-fanatov-plyazhnym-foto/