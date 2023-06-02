"Выглядишь ошеломляюще": 47-летняя Шарлиз Терон подразнила фанатов в прозрачном платье-сетке

Шарлиз Терон. Фото: instagram.com/charlizeafrica

Голливудская кинозвезда Шарлиз Терон опубликовала фото в Instagram в соблазнительном платье. Поклонники искупали 47-летнюю актрису в комплиментах, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Форсаж" примерила смелый наряд. На фото Шарлиз позирует в черном боди, поверх которого надела прозрачное сетчатое мини-платье, накинув на плечи oversize-пиждак.

"Что-то дерзкое в работе", - подписала снимки актриса.

Подписчики остались в восхищении от фигуры знаменитости и искупали ее в комплиментах.

"Мэм, вы пытаетесь нас убить! Выглядишь ошеломляюще", "О боже, королева! Ты потрясающая", "Королева, ты произведение искусства, рожденная, чтобы тебя лицезрели и восхищались", "Куколка, как всегда, стильная, неповторимая", "По-прежнему самая красивая женщина в мире", - прокомментировали они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2023076-vyglyadish-oshelomlyayusche-47-letnyaya-sharliz-teron-podraznila-fanatov-v-prozrachnom-plate-setke/