"Спортсменка, студентка, комсомолка": 60-летняя Венера Нигматулина показала отличную форму

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

60-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина показала подписчикам в Instagram момент своей тренировки. Пользователи Казнета отметили, что знаменитость отлично выглядит, передает NUR.KZ.

"Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

Никому не будет хорошо рядом с вами, пока вам плохо", - написала она, отметив мотивирующие хештеги "занимайся спортом", "надо начинать", "цени себя", "радуйся каждому дню".

Венера Нигматулина показала, как занимается на уличном тренажоре.

"Красавица на все времена", "Я бы хотела выглядеть, как вы", "Спортсменка, студентка, комсомолка и просто красавица", "Венера мудрая, красивая, с Богом в душе, талантливая", "С самого детства, когда я смотрел сериал "Перекресток", я восхищался вашей красотой и артистизмом", "Отличная форма. Прекрасно выглядите. Максимум на 30 лет. Мотивашка для всех", - заключили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022927-sportsmenka-studentka-komsomolka-60-letnyaya-venera-nigmatulina-pokazala-otlichnuyu-formu/