"Энергия пантеры": экс-возлюбленная Тимати поделилась чувственной фотосессией

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Российская модель, блогер-миллионник Анастасия Решетова показала новую фотосессию в своем Instagram. Экс-возлюбленная рэпера Тимати искупалась в комплиментах в Сети, передает NUR.KZ.

Решетова поделилась работой талантливого фотографа Анны Савко.

"Теперь это мои самые любимые кадры. Здесь меня очень хорошо "видно", - отметила Анастасия.

На снимках мать сына Тимати запечатлена в платье-футляре, подчеркивающем ее точеную фигуру.

Пользователи Сети оценили и чувственную фотосессию, и саму модель.

"Вызывайте пожарных", "Кошечка", "Красотка! Как внутреннее состояние меняет женщину", "Очень круто фотограф ловит кадры. Нереально эстетично, прям чародейка", "Вы очень красивая и элегантная, с каждым годом красивее", "Энергия пантеры", "На азиатку похожа немного", "Вы еще похудели?", "Идеально", "Она прекрасна", - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022824-energiya-pantery-eks-vozlyublennaya-timati-podelilas-chuvstvennoy-fotosessiey/