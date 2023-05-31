"Вот это дерзость!": смелый образ Глафиры Тархановой оценили фанаты

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова примерила соблазнительный наряд с глубоким декольте. Результатом новой фотосессии она поделилась в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Глафира Тарханова предстала в необычном образе - она примерила черное платье-комбинацию с глубоким декольте, поверх которого накинула черный плащ.

Образ она дополнила кожаными митенками и леопардовыми остроносыми туфлями, актриса также украсила прическу заколками и надела серьги в виде змейки.

"Мне так хочется, чтобы наше кино было красивым! Чтобы в нем работали профессионалы! Люди со вкусом, а не с улицы, случайно зашедшие (да, такое бывает, и это печально).

Я продолжают считать, что у людей есть жажда красоты, поэтому так популярен Инстаграм, как раньше журналы, и ни одна другая соцсеть по визуалу не может его заменить", - отметила актриса, добавив, что этот образ подобран для ее героини из сериала "Паромщица 2".

"Как всегда, кадры великолепны. Благодарю работу профессионалов. Вы прекрасны, Глафира, и как актриса и как человек", "Восхищаюсь вашей красотой и талантом", "Вам невероятно идет", "Умопомрачительная женщина", "Вот это дерзость!" - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022765-vot-eto-derzost-smelyy-obraz-glafiry-tarhanovoy-otsenili-fanaty/