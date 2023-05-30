"Ягодка-малинка": Евгения Лоза показала длинные ноги в мини-платье

Евгения Лоза. Фото: instagram.com/loza_jenya

38-летняя российская актриса Евгения Лоза продемонстрировала длинные и стройные ноги в мини-платье. Новыми фотографиями Евгения поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

"Каким бы смайлом вы охарактеризовали этот образ? Вы пока пишите, а я пойду прогуляюсь", - прокомментировала актриса новые снимки.

Лоза примерила красное мини-платье в горошек, свой образ она дополнила маленькой бежевой сумочкой, белыми кроссовками и очками. Эффектное платье акцентировало внимание на длинных ногах актрисы, что не могли не заметить ее фолловеры.

"Ягодка-малинка", "Природная красота и большой талант, изысканность и элегантность, женская роскошь и грация, очарование и обаяние - все это присуще вам, милая Женя", "Нет слов и смайлов выразить всю вашу красоту", "Ноги от луны", "Ну и ножки!" - оставили свои отзывы фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022670-yagodka-malinka-evgeniya-loza-pokazala-dlinnye-nogi-v-mini-plate/