"Шакира отдыхает": Майя Бекбаева исполнила зажигательный танец на фоне пирамид Египта

Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Популярная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева зажгла позитивом своих подписчиков в Instagram, грациозно исполнив танец на фоне пирамид Египта, передает NUR.KZ.

Прилетевшая со съемочной группой в Египет Майя Бекбаева пообещала, что зрителей ждет много интересного.

"В этом году мы отмечаем 800-летие нашего выдающегося предка Султана Бейбарса. Скоро будет много полезной, исторической информации. А пока ловите мой зажигательный танец у подножия величественных пирамид", - написала Майя, продемонстрировав хореографические способности на видео.

Фанаты тут же оценили ее танец, оставив многочисленные комментарии.

"Султан Бейбарс оценил бы ваш танец", "Песня Стинга "Роза в пустыне" подошла бы", "Куколка такая, красивая и мудрая", "Удачи и успехов, прекрасная наша Майя", "Шикарная", "Обожаю вас, танец - огонь", "Какая вы роскошная, Майя", "Султан точно оценил бы танец", "Молодец! Как всегда позитивно и информативно", "Шакира отдыхает", "Муж не ревнует?" - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022581-shakira-otdyhaet-mayya-bekbaeva-ispolnila-zazhigatelnyy-tanets-na-fone-piramid-egipta/