"Что-то жарко стало": обнажившая плечи Акбота Сейтмагамбет вызвала восторг в Сети

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Каахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет представила на суд фанатов в Instagram нежный и чувственный образ. Экс-солистка "КешYOU" собрала комплименты в Сети, передает NUR.KZ.

"Мы видим мир таким, какие мы есть", - подписала Акбота свое фото.

На снимке Акбота запечатлелась с обнаженными плечами в легком бежевом платье с воланами и широкополой соломенной шляпе. Нюдовый макияж и закрытые глаза девушки, ее распущенные волосы придают образу романтичности и загадочности.

В адрес экс-супруги актера и шоумена Даурена Айдаркулова посыпались комплименты.

"Красивая, нежная", "Особенная", "Вкусно выглядишь", "Что-то жарко стало", "Полностью согласна, очень красивое фото", "Как бы не сглазить, что за фото!", "Красотка", "Я сражен", - отреагировали фолловеры в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022428-chto-to-zharko-stalo-obnazhivshaya-plechi-akbota-seytmagambet-vyzvala-vostorg-v-seti/