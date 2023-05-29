"Самая роскошная девушка в мире": яркий образ модели из Грузии обворожил фанатов

Тамуна Габуния. Фото: instagram.com/tamu77

Модель из Грузии Тамуна Габуния, которая сейчас проживает в Москве, впечатлила фолловеров летней фотосессией. Яркий аутфит девушки добавил красок в ленту ее подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Тамуна продемонстрировала свою стройную фигуру в летнем ансамбле - коротком топе с цветочным принтом и пышной юбке.

Яркий летний наряд Тамуны пришелся по душе пользователям Сети. Образ девушки они назвали шикарным и не поскупились на лестные эпитеты в адрес молодой чаровницы с необычными серо-зелеными глазами.

Ее новые фотографии запестрели от красных смайликов-сердечек.

"Ого, как красиво!", "Вот и лето пришло, наслаждатесь!", "Это что-то!", "Красивое платье для красивой брюнетки", "Красивая энергетика", "Что за красотка?!", "Великолепная", "Самая роскошная девушка в мире", "Принцесса из сказки", - гласят восторженные комментарии под снимками модели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022397-samaya-roskoshnaya-devushka-v-mire-yarkiy-obraz-modeli-iz-gruzii-obvorozhil-fanatov/