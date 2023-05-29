"Что она ест и пьет?": фанатов заинтересовал секрет красоты 43-летней Мадины Садвакасовой

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

43-летняя казахстанская певица Мадина Садвакасова поделилась в Instagram-аккаунте результатом новой фотосессии. Фанаты отметили, что артистка может дать форму юным красоткам, передает NUR.KZ.

"Все интересное только начинается с приходом лета. Не отходите далеко от Мадины Садвакасовой. Новостей очень много. Кто есть в чате?" - заинтриговала Мадина читателей.

Новый образ артистки, взволновавший ее аудиторию, получил высокие отзывы подписчиков. Фанаты восхитились ее фигурой, а моралисты отметили, что такой образ не подходит замужней женщине.

"Что она пьет и ест, почему все еще как девочка?", "Ну хватит уже, пришло время носить платок на голове", "Что за поза? Есть муж и сын, стыдно ведь", "Мадикош, вашей маме огромное спасибо, что родила такую красивую и талантливую дочь", "Красивая женщина", "Обаяшка моя", "Настоящая модель", - заключили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022385-chto-ona-est-i-pet-fanatov-zainteresoval-sekret-krasoty-43-letney-madiny-sadvakasovoy/