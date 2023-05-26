"Девочка просто": Майя Бекбаева в пляжном ансамбле впечатлила пользователей Казнета

Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева вызвала восторг пользователей Instagram своим видео, на котором запечатлелась в нежном образе. Фанаты осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Телеведущая разместила в ленте видео с отдыха на море, за кадром слышен звук будильника.

Майя запечатлена сидящей в лодке в пляжном кружевном ансамбле. Волосы телеведущей распущены и развеваются на ветру.

"Это я отдыхаю на море и не могу понять, откуда идет звук. С добрым утром! Скоро лето!" - написала Майя.

"Муж где? Дома остался?", "Девочка просто", "Какая красивая, аж не узнали, что за Ассоль!", "Интересно, сколько вам лет?", "Красотка", "Шикарная", "Волшебная", "Сирена", "Вам загар идет", "Вы богиня", - оставили свои комментарии восхищенные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022128-devochka-prosto-mayya-bekbaeva-v-plyazhnom-ansamble-vpechatlila-polzovateley-kazneta/