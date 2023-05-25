"Теперь все парни с ума сходят": Асель Сагатова исполнила зажигательный танец (видео)

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова поделилась в своем Instаgram позитивным видео, на котором запечатлена танцующей. Фанаты и коллеги отметили, что Асель отлично выглядит, передает NUR.KZ.

"Говорят, что это видео плавает в "реках" ТикТока. Пусть и здесь искупается", - прокомментировала Асель кадры, которыми поделилась в ленте.

Зажигательный танец актрисы, ее приподнятое настроение и очаровательная улыбка зарядили позитивом подписчиков. Публикация запестрела от смайликов в виде красных сердец.

"Отвечаю, раз 10 пересмотрела", "Я тоже хочу в "реки" ТикТока, только у меня его нет", "Какой шум навели своим танцем, все парни теперь с ума сходят", "Вечно молодая Асель! Браво! Вы прекрасны!", "Как будто время остановилось для вас", "Мне нравится, как она улыбается, очень веселая, молодец", - отметили пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022075-teper-vse-parni-s-uma-shodyat-asel-sagatova-ispolnila-zazhigatelnyy-tanets-video/