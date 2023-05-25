"Однажды я ее украду": Акбота Сейтмагамбет в новом образе изумила фолловеров (видео)

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса и певица, экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет предстала перед подписчиками в Instagram в новом образе и получила их оценку, передает NUR.KZ.

"Не важно, какой ты для всех, важно, какой ты для себя", - отметила Акбота.

Ее нежный и грациозный образ покорил сердца фанатов, которые не поскупились на комплименты в ее адрес.

Фанаты отметили не только красоту молодой актрисы, но и ее талант.

"Моя маленькая, сияющий белый верблюжонок, очень красивая", "Как куколка", "Красота неземная", "Это, наверное, 60-е годы", "Однажды я тебя украду", "Отлично играешь в кино и красота твоя неповторима", "Казахстанская Моника Беллуччи", "Она наша изюминка", "Акбота, ты однозначно "Мисс Казахстан", "Жаным", - гласят отзывы подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022016-odnazhdy-ya-ee-ukradu-akbota-seytmagambet-v-novom-obraze-izumila-folloverov-video/