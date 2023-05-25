"Ты идеальна": обладательница титула "Мисс Вселенная-2020" в купальнике покорила Сеть

Андреа Меза. Фото: instagram.com/andreamezamx

Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2020", мексиканская модель Андреа Меза показала фигуру в купальнике и восхитила своих поклонников в Instagram, передает NUR.KZ.

Модель отдыхает в компании на Британских Виргинских островах, откуда делится солнечными снимками. Девушка выложила фото, на которых запечатлелась во время водной прогулки на яхте в эффектном купальнике с пикантным декольте и шнуровкой по бокам.

"Мы наконец здесь", - подписала она снимки.

"О, мне нравится твой купальник", "Наслаждайся отдыхом", "Красавица", "Шикарная, мы тебя любим", "Ты идеальна", "Самая красивая женщина на свете", - отреагировали фолловеры.

Напомним, имя победительницы "Мисс Вселенная-2020" стало известно в мае 2021 года. Обладательница этого титула Андреа Меза рассказала, что является программисткой и активисткой в борьбе за права женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022006-ty-idealna-obladatelnitsa-titula-miss-vselennaya-2020-v-kupalnike-pokorila-set/