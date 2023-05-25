"Слишком аппетитная": Ева Лонгория в платье с пикантными вырезами взбудоражила фанатов

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

48-летняя американская актриса Ева Лонгория похвасталась грудью в эффектном платье с откровенными вырезами. Фото она опубликовала на своей станице в Instagram, передает NUR.KZ.

Звезда "Отчаянных домохозяек" посетила мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля в эффектном платье.

Актриса предстала в мерцающем платье с вышивкой, открытыми плечами и пикантными вырезами в области груди и талии, подчеркивающими ее роскошную фигуру.

Восхищенные поклонники осыпали кинозвезду комплиментами в комментариях.

"Как прекрасна эта женщина", "Эффектное телосложение", "Определение чистой красоты", "Слишком аппетитная", "Великолепная богиня", "Вау, ты выглядишь потрясающе, Ева! Обожаю это платье", "Чертовски классный наряд", - написали фолловеры.

Напомним, ранее мы также писали, что Ева Лонгория в купальнике вызвала восторг в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021983-slishkom-appetitnaya-eva-longoriya-v-plate-s-pikantnymi-vyrezami-vzbudorazhila-fanatov/