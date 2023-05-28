49-летняя Хайди Клум привлекла внимание почти оголяющим ее грудь платьем

Хайди Клум. Фото: Mike Marsland / WireImage via Getty Images

49-летняя немецко-американская супермодель Хайди Клум появилась на красной ковровой дорожке Каннского фестиваля в ярком платье, практически оголяющем ее грудь.

Клум прошлась по красной ковровой дорожке Каннского фестиваля в ярко-желтом платье от бренда Zuhair Murad Couture. Несмотря на то, что подол платья касался пола, платье скромным было не назвать – оно было с перекрещивающимся лифом, который едва прикрывал грудь модели.

Также частью ее эффектного наряда была длинная накидка, с помощью которой Хайди на красной дорожке изобразила "крылья".

К слову, макияж был исполнен в спокойных нюдовых оттенках, а на ногах красовались полупрозрачные туфли на небольшом каблуке.

Как пишет People, модель нечаянно оголила сосок, когда, позируя перед фотографами, подняла руки вверх. Хотя, как сообщается, виду она не подала.

По информации на сайте IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в немецком городе Бергиш Гладбахе. Карьеру модели начала после того, как решила поучаствовать в конкурсе манекенщиц, где одержала победу, а затем подписала контракт с известным в Германии модельным агентством.

Вскоре она переехала в США, где подписала контракт с Victoria's Secret, что стало пиком ее карьеры модели. Снималась в эпизодических ролях в ряде проектов на телевидении и в полнометражных фильмах в Голливуде.

С февраля 2019 года замужем за гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, который младше ее на 16 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021976-49-letnyaya-haydi-klum-privlekla-vnimanie-pochti-ogolyayuschim-ee-grud-platem/