"Королева мая": 55-летняя Алика Смехова в платье-комбинации собрала комплименты в Сети

Алика Смехова. Фото: instagram.com/alika_smekhova

55-летняя российская актриса Алика Смехова показала фигуру в платье-комбинации и вызвала восхищение преданных фанатов. Ее яркий наряд и очаровательная улыбка покорили соцсети, передает NUR.KZ.

"Летящей походкой я вышла из мая", - прокомментировала Алика свои новые фотографии.

На снимках 55-летняя актриса запечатлелась в зеленом платье-комбинации и ярком розовом пиджаке. Легкий макияж и нюдовые туфли-лодочки дополнили образ знаменитости.

Одна из первых оценила образ Смеховой актриса Лиза Арзамасова.

"Очень красивая", - написала она.

"Великолепная женщина, всегда приятно смотреть", "Ну бесподобная просто и очень молодая!", "Красота - страшная сила", "Изумительный ансамбль", "В таком образе не хочется, чтобы май когда-нибудь заканчивался", "Изящная", "Королева мая", - отреагировали на фото любимой актрисы другие подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021919-koroleva-maya-55-letnyaya-alika-smehova-v-plate-kombinatsii-sobrala-komplimenty-v-seti/