"Ужасный наряд": образ Ирины Шейк для Каннского фестиваля раскритиковали фолловеры

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

37-летняя российская модель Ирина Шейк посетила ежегодный кинофестиваль в Каннах и опубликовала кадры с прошедшего вечера в Instagram, передает NUR.KZ.

Для выхода на красную ковровую дорожку Ирина выбрала кожаный кроп-топ и юбку-годе в пол с низкой посадкой, а массивное ожерелье, естественный макияж и распущенные волосы дополнили образ.

Однако поклонники модели не оценили образ и раскритиковали экстравагантный наряд в комментариях, назвав его безвкусным.

"Плохой выбор", "Ужасный наряд", "Женщина не должна опускаться до того, чтобы так позировать в безвкусных нарядах и выглядеть изможденной — где ее гордость? Какое сообщение посылает демонстрация таких тел?", "Отсутствие вкуса и стиля, как обычно", "Ужасный наряд, особенно топ", - написали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021651-uzhasnyy-naryad-obraz-iriny-sheyk-dlya-kannskogo-festivalya-raskritikovali-follovery/