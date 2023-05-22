"Вам нужно в кино": Мадина Садвакасова в казахских костюмах вызвала восторг фанатов

Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова предстала перед фанатами в Instagram в костюмах, выполненных в национальном стиле. Пользователи соцсети оценили ее образы, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Мадина Садвакасова побывала с гастролями в Китае. Артистка примерила колоритный образ и покорила соцсети.

На новом видео, которое Мадина разместила в своей ленте, она появилась в ярких образах.

"Город Кульджа в Иле-Казахской автономной области в Китае окружен такими замечательными горами, природа очень красивая", - отметила артистка.

"Красота природы прекрасно сочетается с вашей", "В исторических фильмах вы бы отлично воплотили на экране образ девушки-казашки", "Только завистники могут писать негативные комментарии, которые не могут смириться с вашей красотой", "Вам нужно сниматься в кино", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021572-vam-nuzhno-v-kino-madina-sadvakasova-v-kazahskih-kostyumah-vyzvala-vostorg-fanatov/