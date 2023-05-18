"Эталон красоты": примерившая колоритный образ Мадина Садвакасова покорила соцсети

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова примерила восточный образ и поразила своих фанатов в Instagram. Артистка с гастролями находится в Китае, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова - одна из тех звезд, которые не боятся экспериментов со внешностью. На этот раз 43-летняя певица появилась в образе восточной красавицы, в сторис она рассказала, что ее с радушием встретили в Китае.

Колоритный образ Садвакасовой не оставил равнодушными подписчиков. Представительницу отечественного шоу-бизнеса осыпали лестными отзывами.

"Эталон красоты", "Жаным, красотка", "Вау, супер", "Вы особенная", "Красивая китаянка", "Как замечательно вышло", "Бомба", "Видел на китайском сайте, вас там встретили очень хорошо", "Все моложе и моложе", - отреагировали фанаты, оставив многочисленные комментарии и "лайки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2021132-etalon-krasoty-primerivshaya-koloritnyy-obraz-madina-sadvakasova-pokorila-sotsseti/